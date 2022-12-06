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Malatya'dan 11 ayda 350 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı

06.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'dan yılın 11 ayında 66 bin 305 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 350 milyon 963 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere, kuru kayısı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl kayısı ihracatından 347 milyon dolar elde edildiğini, bu yılın 11 ayında geçen yılın rakamının geçildiğini belirten Özcan, "Aralık ayı ihracat rakamlarını da iyi bekliyoruz, bu yılın sonunda 400 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatını yakalamış olacağız." diye konuştu.

Özcan, kasım ayı ihracatının ve elde edilen gelirin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Kasım ayında 9 bin 181 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 49 milyon 844 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yılın kasım ayına göre ihracat miktarı da geliri de arttı." dedi.

Ramazan Özcan, "Kuru kayısı şu an bizim tahmin ettiğimizin de üzerinde işlem görüyor. Bunun için mutluyuz. Enerjide oluşan ekonomik kriz ve bunun derinliği dünyadaki gıda ihracatını da ciddi anlamda etkilemiş bulunmakta. Kuru meyve ile kabuklu çerez diye tabir ettiğimiz diğer gruba da baktığımızda kuru kayısı gerek ihracat rakamlarında gerekse miktarda şu an dünya şampiyonu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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