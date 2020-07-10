YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı

Malatya’dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin katıldığı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Malatya’dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı.Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi.Bu yıl yarışmaya Türkiye genelinde 3 bin 4 farklı okuldan 23 bin 528 öğrencinin hazırladığı 15 bin 273 proje başvurusu yapıldı.

Malatya’dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı

Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin katıldığı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Malatya’dan 3 proje Türkiye derecesi yaptı.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi.
Bu yıl yarışmaya Türkiye genelinde 3 bin 4 farklı okuldan 23 bin 528 öğrencinin hazırladığı 15 bin 273 proje başvurusu yapıldı. Proje başvurularının Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde ön değerlendirmesi yapıldı. Ön değerlendirmeyi geçen bin 200 projenin sahibi öğrenciler, 9-12 Mart 2020 tarihleri arasında bölge yarışmalarına katılmıştı. Bölge sergilerinde finalist olarak belirlenen 216 proje, 6-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak final değerlendirmesine alındı. Yarışmanın final sergisinin ve ödül töreninin, Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Malatya’da 12 alanda 277 proje başvurusu yapılarak, bunlardan 44 proje bölge sergisine katılmıştı. Bölge sergisinde 7 proje bölge birincisi olarak finalde yarışma hakkını elde edip, Ankara finalinde yarışma hakkını kazanmıştı. Malatya’dan 7 proje final yarışmasına katılıp, bunlardan 3 proje Türkiye derecesi yaptı.
Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden, danışmanlığını Savaş Zafer Güler’in yaptığı, öğrencilerinden Feridun Balaban’ın hazırladığı proje, fizik alanında Türkiye birincisi oldu.
Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden, danışmanlığını Mehmet Arslan’ın yaptığı, öğrencilerinden Ahmet Enis Güven’in hazırladığı proje, Matematik alanında Türkiye ikincisi oldu.
Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden, danışmanlığını Savaş Zafer Güler’in yaptığı, öğrencilerinden Sıla Durmuş ve Elif Sude Doğan’ın ortak hazırladığı proje, kimya alanında teşvik ödülü aldı.
Yarışmanın final sergisinin ve ödül töreninin, Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Malatya Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:05
Öğle
12:37
İkindi
16:31
Akşam
19:59
Yatsı
21:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Dönmez Eczanesi
Merkez
Hizmet Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

Çınar’dan Yeni Malatyaspor’a destek çağrısı

Başkan Avşar’dan Tcdd.5.bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Başkan Avşar’dan Tcdd.5.bölge Müdürlüğüne Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.