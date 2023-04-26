YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'dan ayrılan depremzedelerin kente dönüşü sürüyor

Malatya'dan ayrılan depremzedelerin kente dönüşü sürüyor

26.04.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce kişinin kentten ayrıldığını belirterek, "Ramazan Bayramı ile vatandaşlarımızın Malatya'ya geri dönüşleri hızlandı. Baharla birlikte inşallah bu geri dönüşler daha da hızlanacak." dedi.

Gürkan, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların, kış şartlarının ağır olması nedeniyle farklı illere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Kayseri ve Malatya'daki minibüsçüler odaları ile yapılan işbirliği doğrultusunda, araçların akaryakıt ihtiyacı karşılanarak kentteki 121 bin depremzedenin il dışına transfer edildiğini anımsatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 70 bin, feribotla da yaklaşık 30 bin insan Elazığ ve Baskil ilçelerine taşındı. Diğer taraftan da hava yoluyla 101 bin kişi kentten ayrıldı. Bu tahliyeler, barınma problemini asgari seviyeye indirme noktasında yapıldı. Tabii bu arada kendi araçlarıyla da il dışına ve başka şehirlere giden vatandaşlarımız oldu. O dönem Malatya'dan zannedersem 600 bine yakın insan il dışına çıktı."

"ÖZELLİKLE BAĞ VE BAHÇELERDE EVLERİ OLAN VATANDAŞLARIMIZ BURALARA GİDECEK"

Gürkan, il dışına gidenlerin tekrar şehre dönmeleri çağrısını yineleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan Bayramı ile vatandaşlarımızın Malatya'ya geri dönüşleri hızlandı. Baharla birlikte inşallah bu geri dönüşler daha da hızlanacak. Özellikle bağ ve bahçelerde evleri olan vatandaşlarımız buralara gidecek. Bağ evlerinde yaşam şartlarının daha kolay olması dolayısıyla orada yaşayacaklar. Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, üç kere Malatya'yı ziyaret etti. Son gelişinde de hem konutların hem de iş yerlerinin temeli atıldı. İnşallah bir yıl içerisinde yetiştirilecek. Malatyalı hemşehrilerimizin kalıcı konutlara taşınma noktasında gerek hükümetimiz gerekse bizler ilgili birimlerimizle çalışıyoruz. Malatya'yı tekrar eski haline ve daha üst noktaya taşıma gayretimiz ve çabamız çok yoğun bir şekilde devam ediyor."

Çadır ve konteyner kentlerin altyapı çalışmalarını belediye ekiplerinin yaptığına dikkati çeken Gürkan, "Koordinasyon merkezinde aldığımız kararla ilçelerinde ve bahçelerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın da konteyner taleplerini karşılamaya ve dağıtımına başladık. Bu noktada tarımsal üretimi de destekliyoruz." diye konuştu.

Gürkan, şehir planlamasıyla ilgili yerinde dönüşüme ve yatay mimariye uygun çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

"BAYRAMDAN SONRA DA OTOBÜSLERİMİZ MALATYA'YA YÜZDE 80 DOLU GELİYOR"

Şehirler arası ulaşım sağlayan firmanın genel müdürü Mehmet Suna, 35 kente sefer düzenlediklerini, Ramazan Bayramı'ndan önce bütün araçların Malatya'ya dolu geldiğini söyledi.

Bayram sonrasında da Malatya'ya gelişlerin devam ettiğini anlatan Suna, "Bayramdan sonra da otobüslerimiz Malatya'ya yüzde 80 dolu geliyor. Depremzede vatandaşlarımızın dönüşleri oluyor. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Denizli ve Aydın'dan Malatya'ya dönüşler oldu, olmaya da devam ediyor." dedi.

Otobüs firması yetkilisi Aktan Kadak da Malatya'dan ayrılan depremzedelerin memleketlerine dönmek zorunda olduğunu, bayramla birlikte başlayan dönüşlerin sürdüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandıKadınların saç baş yolduran kavgasında bıçaklanan polis memuru yaralandı
Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan ’Türk semenderi’ görüldüDiyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan ’Türk semenderi’ görüldü
Erzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunuErzurum’da akıllara durgunluk veren kuyumcu soygunu
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:30
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:19
Yatsı
20:44

Malatya Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Cengiz eczanesi
Hekimhan
Sağlik eczanesi
Darende
İnan eczanesi
Arguvan
Eski malatya eczanesi
Battalgazi
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.