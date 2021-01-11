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Malatya’dan Bayır Bucak Türkmenleri’ne 120 bin TL’lik destek

11.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Malatya’dan Bayır Bucak Türkmenleri’ne 120 bin TL’lik destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alperen Ocakları’nın Türkiye genelinde başlattığı Bayır Bucak Türkmenleri’ne yardım kampanyasına 120 bin TL değerinde destek verdi.Alperen Ocakları Türkiye genelinde başlattığı Bayır Bucak Türkmenleri’ne yardım kampanyasına Büyükşehir Belediyesi ilaç ve mama desteğinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alperen Ocakları’nın Türkiye genelinde başlattığı Bayır Bucak Türkmenleri’ne yardım kampanyasına 120 bin TL değerinde destek verdi.
Alperen Ocakları Türkiye genelinde başlattığı Bayır Bucak Türkmenleri’ne yardım kampanyasına Büyükşehir Belediyesi ilaç ve mama desteğinde bulundu. Alperen Ocakları Malatya Şubesi Başkanı Yalçın Arıcak, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 120 bin TL değerinde verdiği destekten dolayı Başkan Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti. Arıcak, “Alperenler Türkmen Dağı’nda sloganıyla başlattığımız Türkiye geneli Türkmen kardeşlerimize, soydaşlarımıza yardımda bulunuyoruz. Genel merkezimizin tüm Türkiye’de başlatmış olduğu kampanyaya Malatya Alperen Ocakları olarak bizde katkıda bulunmak istedik. Bu katkılarımızda bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Selahattin Gürkan Beyefendi’ye de genel merkezimiz ve teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Mustafa Katipoğlu bu hususta öncülük etti bizlere Allah onlardan razı olsun. Biz atalarımızdan aldığımız kültürle geçmişten bugüne kadar nerde bir mazlum nerde bir haksızlığa uğramış insan grubu görsek Türk Milleti olarak bunların her zaman yanında olduk. Bu vesile ile Suriye’deki Türkmen kardeşlerimiz, soydaşlarımız bu hususta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılara da bizler bir nebze olsun küçük bir faydamız olabiliyorsa ‘Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur’ sloganıyla ilaç yardımı, mama yardımı ve elbise yardımını yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’dan Allah razı olsun’’ dedi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da, “Faaliyetlerimizden sadece bir tanesi olan ilaç toplama kampanyamızda bugün de nasip olursa Alperen Ocakları Malatya Şubesi vasıtasıyla Bayır Bucak Türkmen kardeşlerimize ilaç, yiyecek ve giyecek yardımında bulunacağız. Bizler her zaman söylüyoruz, ‘İlaçlarınız ziyan olmasın şifa olsun’ diye. Buradan bir kez daha hemşerilerimize, eczaneci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum belediyemiz adına. Çünkü çok ciddi katkılarda bulunuyorlar. Topladıkları ilaçları bizlerin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine iletiyorlar. Bu konuda da Alperen Ocakları’nın yapmış olduğu anlamlı ve örnek çalışmadan dolayı Yalçın Arıcak’a da teşekkür ediyorum. Şu anda Malatya Alperen Ocakları vasıtasıyla yaklaşık 120 bin TL’lik ilaç yardımını Bayır Bucak Türkmenleri’ne ileteceğiz. 2019 Nisan ayından bugüne kadar yaklaşık 6.5 Milyon TL’lik ilaç yardımında bulunduk ve bunlar tamamen hemşerilerimizin katkılarıyla oluyor. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Onların özgüveni ve katkılarıyla bu yardımlar devam ediyor” diye konuştu.

Malatya’dan Bayır Bucak Türkmenleri’ne 120 bin TL’lik destek

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