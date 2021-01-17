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Malatya’dan Bayraklı’ya kardeşlik köprüsü

17.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Bayraklı Belediyesi, İzmir Mağara Araştırmaları Derneği ile yaptığı iş birliği kapsamında Malatya’dan Bayraklı’ya uzanan çocuk dayanışmasına katkı sağladı.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Mağara Araştırmaları Derneği ile yaptığı iş birliği kapsamında Malatya’dan Bayraklı’ya uzanan çocuk dayanışmasına katkı sağladı. Geçen yıl Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen depremi yaşayan çocuklar, Bayraklılı depremzede kardeşlerine mektup yazıp oyuncaklar göndererek büyük bir dayanışma örneği gösterdi.
Elazığ depremi sonrası kurulan Afet Platformu üyelerinden İzmir Mağara Araştırmaları Derneği ile Bayraklı Belediyesi arasında anlamlı bir iş birliğine imza atıldı. Platform üyelerinden İnci Vakfı ile Dünya Doktorlar Derneğinin de destekleriyle, Malatya’da yaşayan ve Elazığ depreminden etkilenen çocuklar ile Bayraklılı depremzede çocuklar arasında kardeşlik bağı kuruldu. Bu çerçevede Malatya Robotik Kodlama Kursu öğrencileri, Bayraklılı kardeşleri için duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar yazarak kırtasiye malzemesi ve oyuncak gibi küçük hediyeler hazırladı. Dünya Doktorlar Derneği tarafından psikolojik açıdan incelenerek uygun görülen mektuplar, özenle belirlendi. Projede, iki farklı şehrin depremzede çocuklarının iletişim ve gönül birlikteliği sağlanarak dayanışma duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında Malatyalı çocuklardan alınan mektuplar ve hediyeler ile İnci Vakfının bağışladığı kitaplar, İzmir depremi sonrası Bayraklı’daki konteyner kentte yaşamlarını sürdüren çocuklara ulaştırıldı. Başlatılan mektuplaşma projesinin ikinci aşamasında ise, Bayraklılı çocukların yazacağı mektuplar, Malatyalı kardeşlerine ulaştırılacak.

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