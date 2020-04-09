Malatya’dan il dışına çıkmak isteyen 12 bin kişiden 2 bin 382’sine izin verildi

Malatya’da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından en fazla maaş konusunda vatandaşlara yardımcı olundu. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 25 bin 807 talep yerine getirilirken, il dışına çıkması gereken vatandaşların yaptığı yaklaşık 12 bin adet başvurudan 2 bin 382 müracaata İl ve İlçe Seyahat İzin Kurullarınca izin verildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan bütün dünyaya hızla yayılan Covid-19 virüsünün Türkiye’de de etkisini göstermesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca tedbirler ve kararlar alınarak ivedilikle yürürlüğe konmuştur. Malatya Valiliği ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına hızır gibi yetişiyor. Gruplar, uygulamanın başladığı günden beri 25.807 talebi karşılayarak, ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile kısıtlanmıştı. Bu kapsamda olup evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilik makamı ve 13 ilçe kaymakamlığı koordinesinde “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturuldu. Polis, Jandarma, Bekçi, 112 personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçildiği 22 Mart tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grup’larına 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar yoğun ilgi gösterip temel ihtiyaçlarının yanında, emekli maaşı, sağlık ihtiyaçları için 112,155, 156 numaralarını arayarak destek buldular” denildi.

22 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, il ve ilçe Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 6 bin 85 personel tarafından toplam 25 bin 807 talebin yerine getirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Bu taleplerden bin 680’i sağlık talebi, 20 bin 74’ü maaş talebi, 2 bin 649’u gıda talebi bin 117’si seyahat izin talebi ve 287 diğer talepler olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulunmuştur. Yine bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/26) ile il dışına çıkmanın izne tabi olması sebebiyle il dışına çıkması gereken vatandaşlarımızın yaptığı yaklaşık 12 bin adet başvurudan 2 bin 382 müracaata İl ve İlçe Seyahat İzin Kurullarınca izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, "Covid-19 virüsünün ilimizdeki etkilerini azaltmak amacıyla valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kaymakamlarımız ve ilçe belediyelerimiz can siperane görev yapan il sağlık teşkilatımız, emniyet ve jandarma kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte alınan tüm tedbirlere vatandaşlarımızın harfiyen uymaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın yaşamsal ihtiyaçları olduğu takdirde aşağıda belirtilen telefon numaralarını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etmeleri hem kendi, hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

