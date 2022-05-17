Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Aydın Baruş vatandaşlarla vedalaştı:

Malatya Valiliğinden Isparta Valiliğine atanan Aydın Baruş için Valilik önünde vedalaşma programı düzenlendi.

Vali Baruş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor kulüplerinin yöneticileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Baruş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 3,5 yıldır görev yaptığı Malatya'dan ayrıldığını belirterek, bu dönemin acısıyla tatlısıyla kalbinde yer ettiğini söyledi.

Salgın ve depremi bu dönemde yaşadıklarına değinen Baruş, "Malatya'da sevinçli günler geçirdik dersem yalan olur. Vatandaşımızın sıkıntısı hep bizleri üzdü ve bizi yoğun bir çalışma temposuna itti. Bu hadiselerden, doğal afet ve salgından dolayı vatandaşla ilişkilerimizde tabii ki sıkıntılı anlar oldu. Ama çok şükür Malatya bugünlere geldi. İyi bir yönetim tarzı sergilediğimizi düşünüyorum. Çünkü bu süre esnasında bütün kamu kurumlarıyla, belediyelerimizle hep uyum içerisinde çalışmaya dikkat ettim. Malatya'nın da bundan her zaman kazançlı çıkacağını düşündüm." diye konuştu.

Malatya'nın bundan sonra da hak ettiği yerlere gelmesi için birlik beraberlik içerisinde olaylara yaklaşılması gerektiğini ifade eden Baruş, kentin insan yapısı ile potansiyeli ile bölgenin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Baruş, şöyle devam etti:

"Huzur ve güven bakımından da çok rahat bir şehir. Ama bunu devam ettirebilmesi biraz önce söylediğim bu birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışının üst düzeye taşınması ile ilgili. İnşallah önümüzdeki dönem Malatya için güzel olur, Malatya insanı için güzel olur. Ben Malatyalı insanları çok sevdim, Malatya'nın insanını çok sevdim. Sadece Malatya'da yaşayanları değil, Malatya'nın dışında yaşayanları da. Bizi Malatya'nın valisi olarak gerçekten saygı ile karşıladılar. Yaklaşım tarzı da her zaman sıcaktı. Ben Malatya'nın sıcaklığını, Malatya insanının misafirperverliğini hiçbir yerde, hiçbir zaman unutmayacağım. İlerde inşallah buraya gelmek nasip olur. Misafir olarak Malatyalılarla tekrar aynı sofraya oturmak, onların hanesinde yemeklerini yemek benim için büyük şeref olur ilerde."

- Isparta'nın daha ileriye gitmesi için hizmet edecek

Atandığı Isparta'nın Akdeniz Bölgesi'nin seçkin illerinden biri olduğunu, orada da vatandaşlarla en güzel şekilde beraberlik halinde el ele vererek kentin kalkınması, daha ileriye gitmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Vali Baruş, "Malatya'ya 'Allahaısmarladık' diyorum. Bütün vatandaşlarımızın haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Onların haklarını helal etmeleri bizim için çok önemli. Çünkü görev yaptığımız yerlerde bazen insanları kırabiliyoruz, üzebiliyoruz. Benden yana her türlü helal olsun. Her hangi gönlüm kalmadı, hiçbir kırgınlığım yok, kimseye hiçbir dargınlığım yok. Ben Malatya insanını çok sevdim. İnşallah Malatya da bizi sevmiştir." diye konuştu.

