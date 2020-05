Malatya’dan Kızılay’a tam destek

Türk Kızılayı’nın, korona virüsle mücadele döneminde daha fazla insana ulaşabilmek için düzenlediği ’Bağış ve Dayanışma Programı’na Malatya’dan da destek geldi. Malatya Şubesi aracılığıyla hayırseverler 415 bin TL’lik zekat ve fitre bağışında bulundu.

Tuzla’da bulunan Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi’nde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve sunuculuğunu Oylum Talu’nun yaptığı programda Türkiye’nin farklı noktalarındaki bağışçılar ve gönüllüler ile canlı bağlantılar yapıldı. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve 7 saat süren programa katılan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, “Malatya sizlerin verdiği mesajı aldı. Her zaman Kızılay’ın yanında” dedi.

Daha sonra söz alan Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın ise, Malatya Şube olarak 415 bin TL’lik bağış aldıklarını ifade etti. Yalçın, Malatyalı olan Genel Başkanları Kerem Kınık’ın da her fırsata yanlarında olduğunu ifade ederek Malatyalıların Kızılay’a her zaman destek verdiğini de sözlerine ekledi. Yalçın, ayrıca programın sunucu Oylum Talu’ya da Malatya’dan kayısı göndereceklerini söyledi.