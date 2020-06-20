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Malatya’dan öğrenci velilerine ikram

MALATYA HABERLERİ  | 20.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi , Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencileri okul önünde bekleyen ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.LGS’ye giren öğrencilerin dışarıda heyecanla bekleyen ailelerine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli ikramında bulunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi , Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencileri okul önünde bekleyen ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu.
LGS’ye giren öğrencilerin dışarıda heyecanla bekleyen ailelerine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından çeşitli ikramında bulunuldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atatürk Ortaokulunda sınava giren öğrencilerin aileleri ile dışarıda görüşerek, heyecanlarına ortak oldu.
"Çocuklarımız topluma ve millete faydalı evlatlar olurlar"
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Öğrencilerimiz sınavda başarılı olabilmek için ter dökerken aileleri de dışarıda heyecan içerisinde beklemekteler. Çocuklarımızın istikbali noktasında bugün bir dönüm noktası, hangi liseye hangi puanla gireceklerini ve şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmaların meyvesini bu sınavla alacaklar. Çocuklarımız için önceliğimiz sağlık ve huzur içerisinde bir ömür geçirmeleridir. İnşallah girmiş oldukları bu sınavda da istedikleri başarıyı elde edeceklerdir. Çocuklarımız ailelerine, kendilerine, topluma ve millete faydalı evlatlar olurlar. Büyükşehir Belediyesi olarak sınava giren çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu onların heyecanlarını paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından öğrenci ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Ayrıca covid 19 salgını halen devam etmekte bunun için sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında velilerimize daha dikkatli olunmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunduk” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çeşitli ikramlar nedeniyle öğrenci velileri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

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