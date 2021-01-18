YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatyalı atlet dereceyle döndü

Malatyalı atlet dereceyle döndü

18.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malatyalı atlet dereceyle döndü

Malatyalı Atlet Serhat Güngör, Türkiye birinciliği derecesiyle döndü.

Malatyalı Atlet Serhat Güngör, Türkiye birinciliği derecesiyle döndü. Güngör, 3 bin ve 5 bin metrede birinci oldu.
İstanbul Atletizm Salonu’nda 17 Ocak 2021 tarihinde Salon Yürüyüş Şampiyonası yapıldı. Büyükler, gençler ve yıldızlar yaş grubunda sporcular mücadele verdi.
Serhat Güngör, Büyükler kategorisinde 3 bin metrede 11.47.57 ve 5 bin metrede ise 20.03.56 ile Türkiye birinciliğini elde etti.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, elde edilen başarıdan dolayı Antrenör Nihat Erim’i ve sporcuyu tebrik edip, “Yaşanan pandemi sürecine rağmen yılmadan antrenmanlarına devam ettiler. Başarının arkasında disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmaları yatıyor. Önümüzde Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. Umarım orada da iyi derece ile dönerler” dedi.

Malatyalı atlet dereceyle döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:34
Öğle
12:42
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Beyza Nur Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Gökyüzü Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Battalgazi’de karla mücadele yoğun mücadele

Battalgazi’de karla mücadele yoğun mücadele

Kuluncak’ta da kar etkili oldu

Kuluncak’ta da kar etkili oldu

MİM-DER’den Ankara temasları

MİM-DER’den Ankara temasları

MİM-DER’den Ankara temasları

MİM-DER’den Ankara temasları

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 36 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.