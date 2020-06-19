Malatyalı "Baba Vahap"ın vefatı sevenlerini üzdü

VOLKAN KAŞİK - Hayırsever kişiliğiyle tanınan, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi on binlerce öğrencinin yüzünü kıyafet ve burs desteğiyle güldüren Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı 78 yaşındaki Vahap Küçük'ün vefatı, sevenlerini üzdü.

İlçede ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Küçük, 1972 yılında Milli Selamet Partisi'nin Doğanşehir'deki kuruculuğunu yaparak ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 1983'te hemşehrisi Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ile ANAP'ın kuruluşunda görev alan Küçük, partinin Doğanşehir ilçe teşkilatını kurarak ilçe başkanlığı görevini yürüttü ve bu görevini Özal'ın vefat ettiği 1993 yılına kadar sürdürdü.

Küçük, bir taraftan da 1985'te çocuklarının tekstil sektörüne girmesiyle onlara destek oldu. AK Parti'nin 2001'de kurucu ilçe başkanlığını yapan Küçük, 2014'ten bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

- Hayırsever kişiliği ile öne çıktı

Yurt içi ve dışında çok sayıda şehirde faaliyet gösteren ve yaklaşık 50 bin kişiye ekmek kapısı olan LC Waikiki'nin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük'ün babası olan Küçük, hayırsever kişiliğiyle gönüllerde taht kurdu.