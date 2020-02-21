YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatyalı halterciden bronz madalya

Malatyalı halterciden bronz madalya

MALATYA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat, Muğla’da yapılan Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 18 - 20 Şubat tarihleri arasında Muğla ili Dalaman ilçesinde yapılan Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu.Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Malatyalı halterciden bronz madalya

Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat, Muğla’da yapılan Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 18 - 20 Şubat tarihleri arasında Muğla ili Dalaman ilçesinde yapılan Gençler Halter Türkiye Şampiyonasında Malatyalı halterci Furkan Batuhan Polat bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan “Sporcumuz Furkan Batuhan Polat’ı, antrenörü aynı zamanda kuzeni Burak Polat’ı ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

Malatya Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
12:45
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Aslı Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.