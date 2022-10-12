YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatyalı hayvansever yavru keklikleri büyüttükten sonra doğaya saldı

Malatyalı hayvansever yavru keklikleri büyüttükten sonra doğaya saldı

12.10.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatyalı hayvansever yavru keklikleri büyüttükten sonra doğaya saldı

Arapgir ilçesinde bir hayvansever, kırsalda bulduğu 4 yavru kekliği büyüttükten sonra doğaya saldı.

Suceyin Mahallesi kırsal alanında 6 ay önce bulduğu yavru keklikleri büyüten Şahin Ayvalı, keklikleri doğaya bıraktı.

Ayvalı, AA muhabirine, kırsalda bulduğu yavru keklikleri eşiyle 6 ay beslediğini, onları korumaya aldığını anlattı.

Hayvanların artık kendilerine bakabilecek büyüklüğe ulaştığını ifade eden Ayvalı, "Keklikler ekolojik dengeyi sağlayan hayvanlardır. Tarıma zararlı olan böcekleri ve haşereleri yiyorlar. Onların yaşam alanları da doğa. Biz de 4 yavruyu besleyip büyüttükten sonra doğaya bıraktık." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da denetimli serbestlik hükümlüleri için kütüphane ve sosyal market açıldıMalatya'da denetimli serbestlik hükümlüleri için kütüphane ve sosyal market açıldı
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybettiKale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Malatya Arapgir kınalı keklik

Malatya Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:18
İkindi
15:29
Akşam
18:01
Yatsı
19:17
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.