Malatyalı hayvansever yavru keklikleri büyüttükten sonra doğaya saldı

Arapgir ilçesinde bir hayvansever, kırsalda bulduğu 4 yavru kekliği büyüttükten sonra doğaya saldı.
Suceyin Mahallesi kırsal alanında 6 ay önce bulduğu yavru keklikleri büyüten Şahin Ayvalı, keklikleri doğaya bıraktı.
Ayvalı, AA muhabirine, kırsalda bulduğu yavru keklikleri eşiyle 6 ay beslediğini, onları korumaya aldığını anlattı.
Hayvanların artık kendilerine bakabilecek büyüklüğe ulaştığını ifade eden Ayvalı, "Keklikler ekolojik dengeyi sağlayan hayvanlardır. Tarıma zararlı olan böcekleri ve haşereleri yiyorlar. Onların yaşam alanları da doğa. Biz de 4 yavruyu besleyip büyüttükten sonra doğaya bıraktık." dedi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz