Malatyalı sanatçı İbrahim Altun’dan yeni albüm

Malatya’da söylediği Arguvan havaları ile tanınan ses sanatçısı İbrahim Altun, 8 aylık çalışma sonrası 3’üncü albümünü çıkardı.

Malatya’nın tanınan sanatçılarından Aysel Ercan ile birlikte düet yaptığı toplam 12 eserden oluşan “Arguvan’a nasıl gideyim/Yüreğime dert olur” isimli albümü kısa süre müzik marketlerde yerini aldı. Albümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Altun, diğer 2 albümünden sonra yaklaşık 8 aylık bir çalışma ile Aysel Ercan ile düet gerçekleştirdiği albümün müzik severlerle buluştuğunu söyledi. Son albümlerinin kendi stüdyolarında yaptıklarını ve güzel bir çalışma olduğunu söyleyen Altun, “Bu tür eserleri bestelemek ve söylemek için tabi ki yaşadıklarımız en başta geliyor. Bir sevdayı yaşamak lazım, empati de kurup bu eserleri yaza biliyoruz" şeklinde konuştu.

Müzik yapmanın tamamen bir Allah vergisi olduğunu ifade eden Altun, “Çok güzel bir yüreğe sahip olmak gerekiyor bu besteleri yazmak için. Birçok yöremizin dinleyeceği türküler var albümüz de. Çarşamba gününden itibaren müzik marketlerde yerini aldı. Bugün de klipimiz yayına girecek. 3 günde hiçbir albümüm bu kadar ilgi görmemişti" ifadelerini kullandı.



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