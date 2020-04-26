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Malatyalılar kısıtlama kararına uyuyor

MALATYA HABERLERİ  | 26.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 23 Nisan’da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da cadde ve sokaklarda görevliler dışında kimse yer almadı.Kısıtlamanın uygulandığı büyükşehirler arasında bulunan Malatya’da da ilk günden itibaren halk dışarı çıkmayarak büyük oranda kısıtlamaya uyuyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 23 Nisan’da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da cadde ve sokaklarda görevliler dışında kimse yer almadı.
Kısıtlamanın uygulandığı büyükşehirler arasında bulunan Malatya’da da ilk günden itibaren halk dışarı çıkmayarak büyük oranda kısıtlamaya uyuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamadan muaf olan kişiler ile güvenlik güçlerinin sadece dışarı çıktığı Malatya’da, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ve jandarma ekipleri bu süreçte denetimlerini de arttırırken, izinsiz dışarı çıkanlar hakkında ise yasal işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kısıtlama sürecinde ana meydan ve caddelerde havadan denetimlerini sürdürdü.
Uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece 24.00 itibariyle sona erecek.

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