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  4. Malatya’nın ihracatı yüzde 13,83 arttı

Malatya’nın ihracatı yüzde 13,83 arttı

MALATYA HABERLERİ  | 13.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Malatya’nın ihracat rakamları geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,83 artarak 379 milyon 424 dolarla 29.

Malatya’nın ihracatı yüzde 13,83 arttı

Malatya’nın ihracat rakamları geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,83 artarak 379 milyon 424 dolarla 29. sırada yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’da ise ihracat rakamları 2019 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,83 artarak 379 milyon 424 dolar oldu. Malatya Türkiye genelinde ise 29. sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri arasında yer alan Malatya bu rakamlarla, bölgesinde en fazla ihracat yapan dördüncü şehir oldu.
İhracat rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2019 yılı ihracat rakamlarının Malatya’da ihracat yapan üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yıl sonu itibariyle üretime geçen fabrikalarımızla beraber 2020 yılında ihracatımızı daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Malatya’nın bu başarısını devam ettirmek ve çok daha iyi noktalara getirmek için kurum ve kuruluşlar olarak belirli bir eşgüdüm içerisinde hareket etme noktasında toplantılarımız, seminerlerimiz devam edecek. Ülke büyükelçilerini Malatya’ya getirerek ithalat ve ihracat ilişkilerini geliştirme toplantılarımızı devam ettirip üyelerimizi bir araya getirip önlerini açmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

“Birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz”
2020 yılı sonunda ihracat rakamlarını daha da yukarılara çıkarmak için Malatya TSO yönetimi olarak yoğun mesai harcayacaklarını kaydeden Sadıkoğlu, “Malatya’nın başarıya ulaşması, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede görevi Malatya ihracatını ve ihracatçısını koordine etmek, geliştirmek ve yönlendirmek olan ihracatçılarımıza teşekkür eder her türlü yardım ve desteği esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, bütün paydaşlarımıza şahsım ve temsil ettiğim Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

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