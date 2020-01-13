Malatya’nın ihracatı yüzde 13,83 arttı

Malatya’nın ihracat rakamları geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,83 artarak 379 milyon 424 dolarla 29. sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti. Malatya’da ise ihracat rakamları 2019 yılında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,83 artarak 379 milyon 424 dolar oldu. Malatya Türkiye genelinde ise 29. sırada yer aldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri arasında yer alan Malatya bu rakamlarla, bölgesinde en fazla ihracat yapan dördüncü şehir oldu.

İhracat rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2019 yılı ihracat rakamlarının Malatya’da ihracat yapan üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yıl sonu itibariyle üretime geçen fabrikalarımızla beraber 2020 yılında ihracatımızı daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Malatya’nın bu başarısını devam ettirmek ve çok daha iyi noktalara getirmek için kurum ve kuruluşlar olarak belirli bir eşgüdüm içerisinde hareket etme noktasında toplantılarımız, seminerlerimiz devam edecek. Ülke büyükelçilerini Malatya’ya getirerek ithalat ve ihracat ilişkilerini geliştirme toplantılarımızı devam ettirip üyelerimizi bir araya getirip önlerini açmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.