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  4. Malatya’nın ilçelerinde karne törenleri

Malatya’nın ilçelerinde karne törenleri

MALATYA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Malatya’nın ilçelerinde de karne törenleri düzenlenerek, yetkililer öğrencilere karnelerini verdi.Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarılında öğrencilerimizin karne sevincine ortak oldu.İlçenin Ertuğrul Gazi İlkokulu ve Kadılı Cumali Sancar İlkokulunu ziyaret ederek buradaki öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Kaymakam Köroğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karneleri dağıttı.Bu arada, Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ve beraberlerindeki daire amirleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi sebebi ile Doğanyol İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.Bayan Kaymakam karne dağıttıDiğer yandan, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yazıhan İlçesi Abdurrahman Serttaş Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.Tiyatrolu karne töreniÖte yandan, Kale İlçesi Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya ile birlikte Bent İlkokulunda karne dağıttı.Öğrencilere yakın ilgi gösteren Kaymakam Kaya, karnelerini verdiği öğrencilerin notlarını tek tek inceleyerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.

Malatya’nın ilçelerinde de karne törenleri düzenlenerek, yetkililer öğrencilere karnelerini verdi.
Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarılında öğrencilerimizin karne sevincine ortak oldu.
İlçenin Ertuğrul Gazi İlkokulu ve Kadılı Cumali Sancar İlkokulunu ziyaret ederek buradaki öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Kaymakam Köroğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra karneleri dağıttı.
Bu arada, Doğanyol İlçesi Kaymakamı Yunus Emre Vural, İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ve beraberlerindeki daire amirleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi sebebi ile Doğanyol İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.
Bayan Kaymakam karne dağıttı
Diğer yandan, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yazıhan İlçesi Abdurrahman Serttaş Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Tiyatrolu karne töreni
Öte yandan, Kale İlçesi Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya ile birlikte Bent İlkokulunda karne dağıttı.
Öğrencilere yakın ilgi gösteren Kaymakam Kaya, karnelerini verdiği öğrencilerin notlarını tek tek inceleyerek durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı. Öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıtan Kaya, öğrencilerden boş zamanlarında ailelerine yardım etmelerini ve bol bol kitap okumalarını istedi.
Program ana sınıfı öğrencilerinin atık maddelerinin geri dönüşümünü sağlamak ve insanlarda bu bilinci uyandırmak amacı ile hazırladıkları “tasarruf çevre bilinci eğitimi” ile ilgili tiyatro gösterisi ile sona erdi.
Bu arada, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın ve diğer yetkililer, öğrencilerin sevincine ortak olarak, ilk yarı sonu karnelerini verdi.
Kaymakam Aydın, öğrencilere tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyerek, okullarda sergiledikleri güzel davranışları tatilde de sürdürmelerini, tatil boyunca bol bol kitap okumalarını istedi. Daha sonra İlçe Kaymakamı, öğrencilere karne vererek daire amirleri ve okul idarecileri ile beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler karne almanın sevincini yaşayarak evlerinin yolunu tuttu. İlçe Kaymakamı Recep Aydın, karne dağıtım töreninin ardından okuldaki öğretmenleri başarılarından dolayı kutladı.

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