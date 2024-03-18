Malatya’nın Şubat ayı uçuş istatistikleri açıklandı

Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı’nda Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 63 bin 271, dış hat yolcu trafiği 186 olarak belirtilirken, Şubat ayında toplam 63 bin 457 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.

İniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 423, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 428’e ulaştığının ifade edildiği açıklamada yük trafiği ise 485 ton olarak belirtildi.

Ocak-Şubat dönemde Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 126 bin 494, uçak trafiği 873, yük trafiği ise 947 ton olarak gerçekleşti.



