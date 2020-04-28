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Malatya’nın taleplere Bakan Karaismailoğlu’na iletildi

MALATYA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Malatya’nın kara yoluyla ilgili talepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na video konferans sistemi ile iletildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirilen ve Malatya’nın talep ve sorunlarının iletildiği video konferans görüşmesine, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca katıldı.Bir süre önce göreve atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Malatya’nın taleplerini iletme imkanı bulduklarını yaptığı açıklama ile bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Valimiz ve Milletvekillerimiz benden önce Malatya ile ilgili detaylı bir şekilde bilgiler aktardılar.

Malatya’nın taleplere Bakan Karaismailoğlu’na iletildi

Malatya’nın kara yoluyla ilgili talepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na video konferans sistemi ile iletildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile gerçekleştirilen ve Malatya’nın talep ve sorunlarının iletildiği video konferans görüşmesine, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca katıldı.
Bir süre önce göreve atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Malatya’nın taleplerini iletme imkanı bulduklarını yaptığı açıklama ile bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sayın Valimiz ve Milletvekillerimiz benden önce Malatya ile ilgili detaylı bir şekilde bilgiler aktardılar. Sayın Valimiz ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya’nın uzun yıllardan beridir konuştuğu bir yol olan Kuzey Çevre Yolu ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Kuzey Çevre Yolu uzun yıllardan beri Malatyalıların ve Malatya’nın beklediği bir yol. Malatya Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan bir konuma sahiptir. Bu açıdan Kuzey çevre yolunun önemi daha da artmaktadır. Kuzey çevre yolu ile ilgili gerekli çalışmaların, kamulaştırmaların ve ödeneklerin biran önce çıkarılarak bu yolun Malatya’ya kazandırılması gerekmektedir.
Malatya’nın trafik sorunlarının önüne geçmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla başlatmış olduğumuz birçok projemizi ve öncelik arz eden bazı çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğümüze sunduk.
Malatya stadyumu ile Çöşnük Kavşağı arasında yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılarak bu alanın hemşerilerimizin hizmetine sunulması amacıyla hazırladığımız proje Karayollarına teslim edildi, şu an ihale aşamasında olup, ihalenin biran önce yapılmasını bekliyoruz.
Malatya trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmaların devam ettiği Kuzey Kuşak yolunda ise 115 metre uzunluğunda ve 4 açıklı kirişli bir viyadük yapılması planlanmıştır. Malatya Havaalanı yolu üzerinde yapılan peyzaj çalışmaları ve Malatya’ya düzenlenen sefer sayılarının artırılması gerekmektedir. Hızlı tren projesi kapsamında Sivas’a kadar gelen projenin Malatya ayağının da biran önce yapılmasını beklemekteyiz.
Malatya için önem arz eden taleplerimizi video konferans sistemiyle iletmeye gayret gösterdik. Taleplerimizin dikkate alınması dileğiyle tekrar yeni görevinizde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Malatya’nın taleplere Bakan Karaismailoğlu’na iletildi

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