YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’nın yeni Milli Eğitim Müdürü hafta içi göreve başlayacak

Malatya’nın yeni Milli Eğitim Müdürü hafta içi göreve başlayacak

MALATYA HABERLERİ  | 13.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Battal Kanbay, hafta içi göreve başlayacak.Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürüten Ali Tatlı’nın bakanlık emrine atanmasıyla yerine tayin olan İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal Kanbay’ın hafta içinde Malatya’ya gelip göreve başlayacağı öğrenildi.Malatya’nın Pütürge İlçesi doğumlu olan ve bugüne kadar, İstanbul Sultangazi Şube Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Kanbay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapıp, kendisini kutlayanlara teşekkür etti.Kanbay, “Biz birlikte Malatya’yız birlikte mutluyuz birlikte sevinçliyiz.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Battal Kanbay, hafta içi göreve başlayacak.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürüten Ali Tatlı’nın bakanlık emrine atanmasıyla yerine tayin olan İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal Kanbay’ın hafta içinde Malatya’ya gelip göreve başlayacağı öğrenildi.
Malatya’nın Pütürge İlçesi doğumlu olan ve bugüne kadar, İstanbul Sultangazi Şube Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Kanbay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapıp, kendisini kutlayanlara teşekkür etti.
Kanbay, “Biz birlikte Malatya’yız birlikte mutluyuz birlikte sevinçliyiz. Eğitimin tüm paydaşlarına selam olsun. Tebriklerinizi gönülden kabul ediyorum. Hepinizin desteğini ve duasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor

Malatya Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:28
İkindi
15:59
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Ceren Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.