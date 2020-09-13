Malatya’nın yeni Milli Eğitim Müdürü hafta içi göreve başlayacak

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Battal Kanbay, hafta içi göreve başlayacak.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürüten Ali Tatlı’nın bakanlık emrine atanmasıyla yerine tayin olan İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal Kanbay’ın hafta içinde Malatya’ya gelip göreve başlayacağı öğrenildi.

Malatya’nın Pütürge İlçesi doğumlu olan ve bugüne kadar, İstanbul Sultangazi Şube Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Kanbay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapıp, kendisini kutlayanlara teşekkür etti.

Kanbay, “Biz birlikte Malatya’yız birlikte mutluyuz birlikte sevinçliyiz. Eğitimin tüm paydaşlarına selam olsun. Tebriklerinizi gönülden kabul ediyorum. Hepinizin desteğini ve duasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

