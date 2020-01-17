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  4. Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya Yeni Malatyaspor’daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaparak, sarı kırmızılı kulübe destek olunması çağırısında bulundu.Yeni Malatyaspor’un şehrin ortak ve en değerli paydası olduğunu belirten Kaya, “Yeni Malatyasporumuzda yaşanan gelişmeler herkesin malumu.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya Yeni Malatyaspor’daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yaparak, sarı kırmızılı kulübe destek olunması çağırısında bulundu.
Yeni Malatyaspor’un şehrin ortak ve en değerli paydası olduğunu belirten Kaya, “Yeni Malatyasporumuzda yaşanan gelişmeler herkesin malumu. Bazı kimselerin saldırmak için fırsat kolladığı bir süreci daha hep birlikte yaşayıp görüyoruz. Öncelikle o kişilere şunu söylemek istiyoruz, kimseye değil Malatyaspor’a tabi olun. Biz nasıl kimseye tabi olmadan, hiçbir başkanı, yöneticiyi, teknik direktörü armanın önüne almadan olaylara yaklaşıyorsak, herkesten de bu hassasiyeti bekliyoruz. Bu kulüp birilerinin değil, bizim, yani Malatyalıların. O yüzden en başta sosyal medya gibi mecralarda işkembeden sallayarak kamuoyu önünde kulübümüzü küçük düşürenler, daha sonra da takımın maçına bile gelmeden ahkam kesenler şunu bilsin ki, bu şehre, bu takıma gönül vermiş kişiler varken, Allah’ın izniyle kriz ya da benzeri zor durumlar yaşanmayacaktır. Biz takımımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Şuan ki yönetimin de iyi niyetli bir şekilde takımı idare ve sevk edip, ekonomik olarak kulübün menfaati doğrultusunda hareket ettiğini görmekteyiz. Bundan dolayıdır ki, yönetimin de bu şekilde hareket ettiği sürece yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu da gönül rahatlığıyla kimsenin adamı olmadan, sadece Malatya şehrine gönül bağlılığımızla söylüyoruz” dedi.
“Takımımıza güzel başarılar yaşatacağına olan inancımız tamdır”
Kaya, takımın başında bulunan Ali Ravcı’ya sahip çıkılması çağrısında da bularak, şunları söyledi:
“Bu süreçte takımımızın başına getirilen Sportif Direktörümüz Ali Ravcı, Malatya’mızın yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisidir. Kendisi her zor zamanda ateşten gömleği giymekten geri durmamış ve bu dönemlerde yaşattığı başarılarla bizleri mutlu etmiştir. Ali Hoca’mızın bu süreçte de takımımıza güzel başarılar yaşatacağına olan inancımız tamdır. Bu anlamda herkesi Malatya’mızın öz evladı Ali Ravcı’ya destek olmaya davet ediyoruz.”

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