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Malatya'ya 16 bin 549 konteyner daha kurulacak

07.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD tarafından 4 bin 935 konteynerin yerleştirildiği kentte depremzedelerin barınma sorununu çözmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 10 noktada kurulan 4 bin 935 konteynere yaklaşık 20 bin depremzede yerleştirildi.

Bunlara ilave olarak 46 noktada kurulacak 16 bin 549 konteyner için çalışmalar devam ediyor. Sürecin tamamlanmasıyla kentte toplamda 21 bin 484 konteyner depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.

"HER EŞYAMIZ İÇİNDE MEVCUT"

Depremzede 84 yaşındaki Fatma Onat, AA muhabirine, depremlerde evi ağır hasar gördüğü için bir süre çadırda bir süre yakınlarında kaldıktan sonra konteyner kente yerleştiğini söyledi.

Yeşilyurt ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşayan Onat, "Evlerimiz yıkıldı hiçbir şeyimiz kalmadı ama devletimizden Allah razı olsun her şeyimizi verdi. Konteynere alışmaya başladık. Devlet bizim dolabımızı, tüpümüzü, masamızı, yatağımızı vermiş daha nereye gidelim. Suyumuzu, yemeğimizi bile verdiler daha ne olsun." dedi.

65 yaşındaki Mustafa Karadağlı da depremden sonra Sivas'ta çocuklarının yanında kaldığını ve konteyner olunca memleketine döndüğünü ifade ederek "Bugün geldim içini gördüm. Her eşyamız içinde mevcut. Elektrik, su, ne ararsanız var. Konteyner kenti ve konteynerleri çok beğendim, güzel kullanışlı." diye konuştu.

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deprem Malatya

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