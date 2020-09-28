YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’ya 300 dönümlük park

Malatya’ya 300 dönümlük park

MALATYA HABERLERİ  | 28.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

İnderesi Tabiat Parkında 1.

Malatya’ya 300 dönümlük park

İnderesi Tabiat Parkında 1. Etap çalışmaları kapsamında 100 dönümlük alanı hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, Malatya’ya yaklaşık 300 dönümlük bir park daha kazandırıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada,
“Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakavak mevkii Abdurrahmangazi Caddesi ile Güngör Caddesinin kesiştiği noktadan Tecde Bulvarına kadar uzanacak alanda yapılacak olan 100. Yıl Parkı için çalışmalar devam ediyor.
Malaya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın doğal peyzajını yansıtan huzurlu bir açık hava fikrinden hareketle, oluşturulmak istenen 100. Yıl Parkı millet bahçeleri gibi eko-eğlence, kültürel, sportif ve sosyal aktiveler, eğitim-doğadan öğrenme-sağlıklı yaşam alanı olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız doğaya dönüş konseptiyle oluşturulacak olan parkta yaşamın tadına varacak, doğayla ve doğallıkla buluşacak, huzurlu bir ortamda yürüyüş, spor aktiviteleri gibi çeşitli etkinlikler ile buluşacaklardır” denildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Karakavak Mahallesi mevkii Abdurrahmangazi Caddesi ve Güngör Caddesi kesişiminden, Tecde Mahallesi Bulvarına kadar uzanan toplam alanı yaklaşık 300 dönüm olan bu arazi 100. Yıl Parkı olarak düzenlenerek Malatya halkının hizmetine ve istifadesine sunulması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

Malatya Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
12:22
İkindi
15:44
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Malatya Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Annem Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.