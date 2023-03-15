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Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştı

15.03.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da hayırseverler ve çeşitli kurumların desteği ile yaptırılan 75 konteyneri deprem bölgesi Malatya'ya götüren tren Kayseri'ye ulaştı.

Malatya'ya gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan tren Kayseri'ye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD VE TCDD Taşımacılık AŞ'nin deprem bölgesine lojistik seferberliği devam ediyor.

Hayırseverler ve çeşitli firmaların desteği ile bazı firmalara yaptırılan 75 yaşam konteynerini taşıyan ve AFAD organizesinde dün Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri'deki Boğazköprü istasyonunda yakıt ikmali yaptı.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tren, ikmalin ardından Malatya'ya hareket etti.

Daha önce demir yolu ile deprem bölgelerine 1095 konteyner sevk edilmiş, 1169 vagonla taşınan yaşam malzemeleri, kömür ve iş makineleri kentlere ulaştırılmıştı.

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