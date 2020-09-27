YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma

Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma

MALATYA HABERLERİ  | 27.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelerek Malatya’ya yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştüler.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yeni bir Milli Eğitim Binasının kazandırılması ve mevcut tören alanında gerçekleştirilen törenler sırasında birçok sıkıntının yaşanmasının ardından başlatılan çalışmalar ve hazırlanan projeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sundu.

Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelerek Malatya’ya yapılacak olan yatırımlar hakkında görüştüler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yeni bir Milli Eğitim Binasının kazandırılması ve mevcut tören alanında gerçekleştirilen törenler sırasında birçok sıkıntının yaşanmasının ardından başlatılan çalışmalar ve hazırlanan projeleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sundu. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini beliren Başkan Gürkan, "Milli Eğitim Bakanımız zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bizleri kırmayarak randevu talebimizi kabul etti. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Malatya’mız için yeni bir Milli Eğitim Müdürlüğü Binası ve yeni tören alanımıza dair yapmış olduğumuz çalışmalarımızı sunduk. Yaptığımız çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından olumlu karşılanması bizleri son derece memnun etmiştir. Çalışmalarımız neticesinde inşallah Malatya’mıza hem yeni bir Milli Eğitim Müdürlüğü binası ve yeni bir Tören Alını kazandırmış olacağız” dedi.

Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırma çalşma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Seçer: "Metro için 9 Ekim’de ihaleye çıkıyoruz"
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
Balıkesirli Özkan Kef İlk Single’ını Yayınladı
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
350 bin sazan yavrusu baraja bırakıldı
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde

Malatya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:23
İkindi
15:45
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Aslı Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.