Malayı eline aldı, bordür taşı döşedi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Fen İşleri Alt Yapı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bostancık Mahallesi’nde yürüttüğü bordür ve tretuvar çalışmalarını inceledi. Sadece belirli mahallelerde değil Mamak’ın her bölgesinde alt yapı çalışmalarına ağırlık verildiğini kaydeden Köse, malayı eline alarak ustalara yardım etti, bordür taşı döşedi.

Yol ağlarının genişletildiği, toplu konutların yükseldiği, yüzme havuzları, parklar ve spor alanlarının sayısının arttırıldığı Mamak’ın daha modern bir kent kimliğine büründüğünü dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. Vatandaşa belirlenen hedefin üzerinde hizmet götürmek için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Köse, “Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor” dedi.

Mamak’a konfor geldi

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafında asfalt serimi sokak ve caddede yol genişletme, sathi kaplama, yama, tretuvar ile bordür parke çalışması yapıyor. Bu kapsamda Bostancık Mahallesi’nde başlatılan kaldırım parke ve bordür taşı döşeme çalışması devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, söz konusu mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Köse, gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşın hayatına çok daha fazla kalite ve konforun yanında farklı bir estetiğin de kazandırıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 19.707 metrekare tretuvar ve 17.299 metre bordür yapımı gerçekleştirilen Mamak’ta, Ocak ayından bu yana 27 bin 756 metrekare tretuvar, 39.939 metre de bordür yapıldı. Planlar dahilinde mahallelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Harman, Türközü, Akşemsettin ve Fahrikorutürk mahallelerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

