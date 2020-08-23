Malazgirt, 26 Ağustos etkinliklerine hazırlanıyor

26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlanan Malazgirt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesi al bayraklarla donatıldı.

Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri öncesinde Muş’un Malazgirt ilçesi bayraklarla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da etkinliklere katılacağını duyurmasının ardından Malazgirt Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi başta olmak üzere şehirdeki tüm kamu kurumları alarma geçti. Muş ve Malazgirt Emniyet Müdürlüğünde izinler kaldırılırken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alınıp, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Polis helikopterinin yanında çevre il ve ilçelerden takviye ekiplerin geleceği Malazgirt’te 26 Ağustos günü binlerce polisin görev yapacağı öğrenildi. Mitingin gerçekleştirileceği Tarihi Milli Park’ta da önlemler gözden geçirilirken, Okçular Vakfı tarafından kurulan okçuluk oyun alanları, mangala ve mas güreşi ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan Köyvivor parkuru etkinlikler için hazırlandı.

