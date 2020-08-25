YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Malazgirt Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

Malazgirt Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

MUŞ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustosta gerçekleştireceği Malazgirt Zaferi etkinlikleri ziyaretlerinden dolayı parti teşkilatında heyecanlı bekleyiş başladı.Muş’un Malazgirt ilçesi ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferinin 949.

Malazgirt Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

Muş’un Malazgirt ilçesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustosta gerçekleştireceği Malazgirt Zaferi etkinlikleri ziyaretlerinden dolayı parti teşkilatında heyecanlı bekleyiş başladı.
Muş’un Malazgirt ilçesi ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt ilçelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katılacak olan MHP Lideri Devlet Bahçeli için Sultan Alparslan diyarı Malazgirt’te heyecanlı bekleyiş başladı. MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve ilçe Teşkilat üyeleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ilçeyi ziyaretlerinden duydukları heyecanı dile getirerek, “Liderimiz Devlet beyi Sultan Alparslan torunları olarak karşılamaya hazırız” dedi.

Malazgirt Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muş Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:30
Öğle
12:21
İkindi
16:04
Akşam
19:02
Yatsı
20:25

Muş Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Serhat Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.