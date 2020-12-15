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Malazgirt Belediyesi araç filosunu genişletti

MUŞ HABERLERİ  | 15.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Belediyesi araç filosunu yeni güçlendirmeye devam ediyor.Belediye Başkanı Cengiz Altın, 18 aylık görev süresi boyunca hem bakanlıklardan hem de belediyeler birliğinden önemli desteklerle alınan araçlar sayesinde belediye araç filosunu güçlendirdiklerini ifade etti.

Muş’un Malazgirt Belediyesi araç filosunu yeni güçlendirmeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Cengiz Altın, 18 aylık görev süresi boyunca hem bakanlıklardan hem de belediyeler birliğinden önemli desteklerle alınan araçlar sayesinde belediye araç filosunu güçlendirdiklerini ifade etti. Başkan Altın, "İlçemizdeki araç gereç eksikliklerini gerekli yerlere bildiriyoruz. 18 aylık görev süresi boyunca araç parkımıza birçok araç kazandırdık. Belediyemizin araç parkına hizmet için kazandırdığımız araçlardan bazıları da; makam aracı, arazöz, ekskavatör, greyder, vidanjör, çöp sıkıştırma aracı, süpürge aracı, çöp taksi, hizmet minibüsü, ambulans ve kepçedir. Hizmet noktasında daha hızlı hareket etmek için var gücümüzle daha hızlı reaksiyon göstereceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte Malazgirt Belediyesi olarak daha da güçleneceğiz. İlçemize kazandırdığımız tüm araçlarımız şu an halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. İlçemize yakışır hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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