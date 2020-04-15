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Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

MUŞ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görevine Yunus Demirbaş atandı.Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yunus Demirbaş, yıllardır özveri ile çalıştığı hizmetimin karşılığını aldığını belirterek, “Yıllardır Malazgirt Devlet Hastanesinde birçok birimde çalıştım.

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görevine Yunus Demirbaş atandı.
Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yunus Demirbaş, yıllardır özveri ile çalıştığı hizmetimin karşılığını aldığını belirterek, “Yıllardır Malazgirt Devlet Hastanesinde birçok birimde çalıştım. Malazgirt gibi tarihi bir ilçenin hastanesine atanmaktan son derece mutluyum. Tüm hastane çalışanları ile birlikte Malazgirt ilçesinde yaşayan halkımıza en iyi hizmeti vermek için çaba harcayacağız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunarken insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutma gayreti içinde olacağız. Görevimiz süresince elimizden geldiği kadar hastane hizmetlerini daha verimli, daha aktif ve daha kaliteli hale getireceğiz” dedi.
Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları ise Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yunus Demirbaş’a yeni görevinde başarılar diledi.

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