YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Malazgirt Kaymakamı Demirer göreve başladı

Malazgirt Kaymakamı Demirer göreve başladı

29.01.2021 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malazgirt Kaymakamı Demirer göreve başladı

Ordu’nun Akkuş Kaymakamlığından Muş’un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Yiğit Yaşar Demirer göreve başladı.Malazgirt Kaymakamlığı önünde kamu kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Demirer, Malazgirt gibi tarihi öneme sahip bir ilçede bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Ordu’nun Akkuş Kaymakamlığından Muş’un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Yiğit Yaşar Demirer göreve başladı.
Malazgirt Kaymakamlığı önünde kamu kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Demirer, Malazgirt gibi tarihi öneme sahip bir ilçede bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi. Kaymakamlık makamında daire amirlerinden bilgi alan Demirer, “İçişleri Bakanlığımız tarafından tarihi Malazgirt ilçemize görevlendirildik. Tarihi bir öneme sahip ilçemize kaymakam olarak atandığım için mutluğumu ifade etmek istiyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile bu tarihi ilçemize hizmet etmeye geldik. Malazgirt’in tarihini başta kaymakamlığımız olmak üzere yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, çalışma arkadaşlarım ve en önemlisi Malazgirt halkı ile koruyarak gelecek nesillere taşımak için birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenini, birlik ve beraberliğini sağlamak için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağız. Kapımız herkese açık olacaktır. Malazgirt gibi tarihi bir ilçede ve tarihi konumuna yakışır bir şekilde çalışmalar yapıp en güzel hizmetleri yapmaya çalışacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDeniz Akkaya o davayı kaybetti!Deniz Akkaya o davayı kaybetti!
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor

Muş Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:32
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Muş Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kaymakam İlidi’den ev ziyaretleri

Kaymakam İlidi’den ev ziyaretleri

Muşlu şehidin ismi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan kütüphanede yaşatılacak

Muşlu şehidin ismi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan kütüphanede yaşatılacak

Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

Şehit Samet Çaldır adına atıl malzemelerden kütüphane kuruldu

Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti

Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti

Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti

Müdür Tunçel, okullarda açılan kursları ziyaret etti

Muş’ta 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 71 köy yolu ulaşıma kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.