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Malazgirt Kaymakamlığına Yiğit Yaşar Demirer atandı

23.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Malazgirt Kaymakamlığına Yiğit Yaşar Demirer atandı

Muş’un Malazgirt kaymakamlığına Ordu’nun Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer atandı.Muş’un Malazgirt İlçesi Kaymakamı Emre Yalçın’ın İş İşleri Bakanlığı kararı ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde atanması üzerine boşalan Malazgirt Kaymakamlığına İç İşleri Bakanlığı kararı ve Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Ordu’nun Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer atandı.Yeni atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer kimdir?Kaymakam Demirer, 1991 yılında Kütahya’nın Simav ilçesinde doğdu.

Muş’un Malazgirt kaymakamlığına Ordu’nun Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer atandı.
Muş’un Malazgirt İlçesi Kaymakamı Emre Yalçın’ın İş İşleri Bakanlığı kararı ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde atanması üzerine boşalan Malazgirt Kaymakamlığına İç İşleri Bakanlığı kararı ve Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Ordu’nun Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer atandı.

Yeni atanan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer kimdir?
Kaymakam Demirer, 1991 yılında Kütahya’nın Simav ilçesinde doğdu. İlköğretimi Simav’da, liseyi ise Aydın’da okudu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Mezuniyetine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Mart 2015’de Afyonkarahisar Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Valilik stajını Afyonkarahisar’da, kaymakam refıkliği stajını Antalya/Serik ve Diyarbakır/Yenişehir ilçelerinde, teftiş stajını Ankara’da Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda tamamladı. Yurtdışı stajını İngiltere’nin Sheffield şehrinde tamamladı. Ordu/Gürgentepe ve Afyonkarahisar/Hocalar ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 8 Mart 2017 tarihinde Hacıbektaş Kaymakamlığı görevine başlamıştır. 08.08.2019 günü atama onayı ile de Akkuş İlçe Kaymakamlığına atanmıştır.

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