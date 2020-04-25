YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı

Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı

MUŞ HABERLERİ  | 25.04.2020 17:31 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız yağan yağmur nedeniyle yaklaşık 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.İlçe geneli ve köylerinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan yağmur, ilçeden geçen Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına sebep oldu.

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaklaşık bir haftadır aralıksız yağan yağmur nedeniyle yaklaşık 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı.
İlçe geneli ve köylerinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan yağmur, ilçeden geçen Badışan ve Murat nehirlerinin taşmasına sebep oldu. Yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren ve durmadan yağmaya devam eden yağmur sebebiyle Malazgirt ovasında iki nehir adeta bir oldu. Murat ve Badışan nehirleri kıyısında bulunan yaklaşık 50 bin dekar ekili alan sel suları nedeniyle zarar gördü.
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, nehirlerin taşmasıyla yaklaşık 50 bin dekarlık ekili arazimiz zarar gördüklerini ifade ederek, “Yaklaşık bir haftadır aralıksız yağan yağmurdan dolayı ilçemizden geçen Murat Nehri ile Badışan nehirlerimiz taştı. Aralıksız yağan yağmur çiftçilerimizi gerçekten çok mağdur etti. Badışan ve Murat Nehirlerinin suyu yükselince gelip Malazgirt ilçemizde birleşiyor. Tabi iki Nehir birleşince ekili tarım arazilerini önüne aldı gitti. Adeta hiç bir şey bırakmadı. İlkbahar’da ekilen arpa, şeker pancarı ve baharlık buğday ekinlerini sular aldı götürdü. Çiftçilerimiz yağan yağmurdan dolayı ciddi bir zarar gördü. Yağmur durmadan yağmaya devam ediyor. Ürünlerimizin yüzde doksanı sular altında kaldı. İki nehrimizden yükselen sular nedeniyle zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Muş Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:17
Öğle
12:17
İkindi
16:03
Akşam
19:07
Yatsı
20:32

Muş Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Melek Eczanesi
Merkez
Yeni Doz Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’un en işlek caddesinde yaya ve araç trafiği kısıtlaması başladı

Muş’un en işlek caddesinde yaya ve araç trafiği kısıtlaması başladı

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Covid-19’u yenip alkışlarla taburcu oldular

Covid-19’u yenip alkışlarla taburcu oldular

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

Malazgirt Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Demirbaş atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.