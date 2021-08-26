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Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programı

26.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programı

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt'te bir araya gelmelerinin, inançlarından, tarihten ve medeniyetten aldıkları ilhamla kutlu yürüyüşe devam edeceklerinin kararlılığını gösterdiğini belirtti.

"Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara hitap eden Yıldız, şanlı zaferin 950. yıl dönümünü kutladı.

950 yıl önce Muş Ovası'nda Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Lazların hep birlikte kutlu bir yürüyüşe başladığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Medeniyet yolculuğumuz ilelebet devam etsin. Bize emanet edilen vatan işgal edilmek istendiğinde nasıl ki Sultan Alparslan atının kuyruğunu bağlayarak 'artık geri dönüş' yok dediyse, yıllar sonra da vatanımız işgal edildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bir milli mücadele başlattılar. Sultan Alparslan'ın bize emanet ettiği o vatana işaret ederek, 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh bütün vatandır' dediğinde aynı kararlılık gösterilmişti."

Çanakkale Savaşı'nda da Malazgirt ruhunun kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yıllar sonra vatanımız işgal edilmek istendiğinde, ezanımız susturulmak istendiğinde, bayrağımız indirilmek istendiğinde ayağa kalktık ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 'Şimdi havaalanına gidiyorum meydanlarda halkımla buluşacağım' dediğinde, işte o Malazgirt ruhunun yıllar sonra ruhumuzda nasıl olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Kutlu olsun zaferlerimiz. Hep birlikte buradan bütün dünyaya bir ve beraber olduğumuzu, büyük bir medeniyetin çocukları olduğumuzu gösterdik. İnancımızdan, tarihimizden, medeniyetimizden aldığımız ilhamla kutlu yürüyüşe devam edeceğimizin kararlılığıdır bugün burada toplanmamız. Malazgirt şehitlerini, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şehitlerini rahmetle anıyorum."

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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