YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı

23.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde başladı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, fethin 951. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu gururu kendilerine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve festivalin öncülüğünü yapan Okçular Vakfı'na teşekkür eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Meydan Mezarlığı'ndaki binlerce atamızın ruhunun huzurundayız. 951 yıl önce bu toprakları nal sesleriyle inleten Alparslan'ın ve kıymetli yiğitlerimizin huzurundayız. Bu toprakları yeniden bize mezar etmek isteyenleri yurttan atan kahraman Atatürk ve kahraman ordularımızın huzurundayız. Çok kıymetli bir mekandayız. Allah bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize rahmet eylesin. Binlerce yıllık tarihe sahip kentimizi tarihi, kadim ve ata yurdu kimliğine kavuşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yoğun bir mücadele veriyoruz."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da alanda zaferin ruhuna uygun tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bu toprakları vatan kılmak için yüzyıllardır şehitlerin verildiğini dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

"1071'den bu yana bu toprakları İslam toprağı yapmayı ecdadımız sayesinde başardık. O günden bu yana bu topraklar Türk-İslam yurdudur. Anadolu'daki herkesi kucaklayan özelliktedir. 80 milyon beraberiz. Bir millet, bir devlet, bir bayrak şuuruyla hareket ediyoruz. Bugün alan tümüyle dolu. Devlet ve milletin kucaklaştığı yer haline geldi. Bu millet hiçbir surette size bu coğrafyayı dar edeceğiniz bir imkanı vermez. Birliğimize ziyan verecek bir imkanı tanımaz. Allah'ın izniyle sadece 80 milyon Türkiye değil, coğrafyamızdaki tüm mazlumların sesi olacağız ve bu millete zarar verdirmeyeceğiz."

- Vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi

Kutlama programının düzenlendiği Ahlat Millet Bahçesi'nde, illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 51 tematik çadır kuruldu, Azerbaycan'dan gelen ekip, Karabağ Zaferi'ni yansıtan fotoğraf sergisi açtı, ziyaretçilere kültürlerini tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da alanda zaferin yıl dönümüne özel konser verdi.

Yurdun dört bir yanından ve komşu ülkelerden gelen misafirler, mehter takımının konserini ilgiyle takip etti, daha sonra tematik çadırları dolaştı.

Törene, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandıVan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandıUşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandıGÜNCELLEME - Çanakkale'de yengesini silahla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ahlat

Van Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:21
Öğle
12:14
İkindi
15:58
Akşam
18:58
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Revşan Eczanesi
Tusba
Doğu Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.