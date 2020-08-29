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Malazgirt’de yörük çadırına yoğun ilgi

BURSA HABERLERİ  | 29.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 949.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programlarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü.
Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla ve maske-mesafe kurallarına riayet edilerek kutlandı. Etkinliklere katılan BUSMEK, Ahlat’ta kendisine tahsis edilen yörük çadırında ziyaretçileri ağırladı. Çadırı ziyaret edenlere ipek kozasından nihai ürüne kadar uzanan süreç anlatıldı. Bursa İpeği’nin kültürel tanıtımı yapılırken, ayrıca BUSMEK faaliyetlerinden bahsedildi. İpek halı dokuma ve ipek kozalarından ipek çekimi uygulamaları ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi.
Ahlat ve Malazgirt’te kurulan etkinlik alanlarında birçok aktivite düzenlendi. Aktiviteler arasında; çocuk oyun alanı, atlı okçuluk, yaya okçuluğu, okçuluk müsabakaları, kökbörü, cirit gibi geleneksel Türk oyunları ile birçok geleneksel tören yer aldı.

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