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Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUŞ HABERLERİ  | 15.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, beraberindeki Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile ilk olarak Aynalıhoca köyünde 2009 yılında şehit olan Piyade Er Yusuf Ulaş’ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler.İlçe Müftülüğü imam hatiplerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Emrah Demirtaş tarafından dua yapıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, beraberindeki Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Uysal, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile ilk olarak Aynalıhoca köyünde 2009 yılında şehit olan Piyade Er Yusuf Ulaş’ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler.
İlçe Müftülüğü imam hatiplerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Emrah Demirtaş tarafından dua yapıldı. Malazgirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanında saat 20.00 yapılacak etkinlikle devam edecek.

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