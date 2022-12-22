Malazgirt’te asayiş uygulaması

Muş ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 90 kişiden oluşan ekip, ilçe genelindeki internet kaferlerde, kahvehanelerde ve otomobillerde kimlik kontrolü yaptı. İlçede yapılan asayiş uygulamasına Bankalar Caddesi’nde eşlik eden Kaymakam Göksu Bayram, caddede bulunan esnafa da hayırlı işler dileğinde bulundu. İçişleri Bakanlığının başlattığı asayiş uygulamaları çerçevesinde ilçede de asayiş uygulaması başlattıkları belirten Kaymakam Bayram, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için yapılan bu uygulamayı çok önemsiyoruz” dedi.

Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmalarının önemine değinirken, uygulamada ise herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

