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Malazgirt’te cuma namazı kılındı

MUŞ HABERLERİ  | 05.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde pandemi kurallarına uyularak cuma namazı eda edildi.Malazgirt’te korona virüs salgını nedeniyle kurallara uyularak cuma namazına gelen vatandaşlar; İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekipleri tarafından ateş kontrolü yapılarak namaz kılınan alana alındı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde pandemi kurallarına uyularak cuma namazı eda edildi.
Malazgirt’te korona virüs salgını nedeniyle kurallara uyularak cuma namazına gelen vatandaşlar; İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekipleri tarafından ateş kontrolü yapılarak namaz kılınan alana alındı. Malazgirt Zaferi’nin kutlandığı alanlardan olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında cuma hutbesini Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş okudu.
Pandemi sonrası Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ikinci defa eda edilen cuma namazına Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Alanda namaz kılınacak yer bulamayan bazı vatandaşlar ise dükkânların önlerine serdikleri seccadelerinde cuma namazını eda ettiler.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:42
Yatsı
21:23

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Merkez
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Bulanik
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