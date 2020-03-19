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Malazgirt’te dezenfekte çalışması

MUŞ HABERLERİ  | 19.03.2020 17:01 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Belediyesi ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda dezenfekte çalışması yaptı.Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korono virüsle mücadele kapsamında Malazgirt Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Muş’un Malazgirt Belediyesi ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda dezenfekte çalışması yaptı.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korono virüsle mücadele kapsamında Malazgirt Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Malazgirt Belediyesi ekipleri, vatandaşların en çok kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, toplu taşıma araçları dezenfekte alanını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler altı. Virüs salgınlarından korunmanın en iyi yolunun temizlik olduğunu belirten Altın, her yıl yapılan bahar temizliğine ek olarak dezenfeksiyon işlemlerine de yoğun olarak başladıklarını kaydetti.

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