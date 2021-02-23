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Malazgirt’te kan bağışı kampanyası

23.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Kızılay Muş Şubesi Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.Malazgirt Belediyesi önüne getirilen Kızılay otobüsü, gönüllülerden kan bağışı aldı.

Kızılay Muş Şubesi Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Malazgirt Belediyesi önüne getirilen Kızılay otobüsü, gönüllülerden kan bağışı aldı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Asadullah Dost, iki günde yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 3 milyon hastanın kan transfüzyonuna ihtiyaç duyduğunu dile getiren Dost, “Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş’un Malazgirt ilçesinde bir kampanya başlattık. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Kan bağışında kana ihtiyacımız var, onun için de vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler" diye konuştu.
Bağıştan önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçüp ondan sonra kan aldıklarını vurgulayan Dost, "Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. Havaların soğuk olmasına rağmen umutsuz kaldığımız bugünde Malazgirtlilerin duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Malazgirt ilçemizde iki günde yaklaşık 110 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Malazgirtlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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