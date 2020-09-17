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Malazgirt’te korona virüs denetimi

MUŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü.

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü. Kurala uymayanlar Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söylediler. Kaymakam Emre Yalçın, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Malazgirt’te salgın sürecini İlçe Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlar olarak basarili bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Emre Yalçın, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. İlçemizde salgın süreci boyunca özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe merkezindeki denetime İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve belediye ekipleri katıldı.

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