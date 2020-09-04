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Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi

MUŞ HABERLERİ  | 04.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü.

Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü. Kurala uymayanlar belediye zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söylediler.
Başkan Altın, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Malazgirt’te salgın sürecini İlçe Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak başarılı şekilde yürüttüklerini ifade eden Başkan Altın, “Her şeyden önce pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğümüze inanıyorum. Salgın süreci boyunca özveri ile çalışan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
İlçe merkezindeki denetime Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve belediye ekipleri katıldı.

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