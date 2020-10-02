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Malazgirt’te TYP kuraları çekildi

MUŞ HABERLERİ  | 02.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.İŞ-KUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Alparslan Kız İmam Hatip Lisesi bahçesinde pandemi kuralları içerisinde kura çekimi yapıldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kurayla belirlendi.
İŞ-KUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için Alparslan Kız İmam Hatip Lisesi bahçesinde pandemi kuralları içerisinde kura çekimi yapıldı. Programda yer almak için başvuru yapan kişiler arasından Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişi belirlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Noter huzurunda sosyal mesafe kurları içerisinde yapılan kura çekimiyle adaletli bir dağılım yapmak istediklerini belirtti.

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