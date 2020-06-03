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Malcolm Delaney, AX Armani Exchange Milan'da

İTALYA HABERLERİ  | 03.06.2020 07:43 | Son Güncelleme

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Barcelona ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki ABD'li skorer Malcolm Delaney'yi kadrosuna kattı.

Malcolm Delaney, AX Armani Exchange Milan'da

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li skorer Malcolm Delaney'yi kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Barcelona ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki ABD'li basketbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Almanya'da Bayern Münih, Rusya'da Lokomotiv Kuban, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks gibi takımlarda görev yapan Delaney, sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Delaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ertelenmesinden önce Barcelona formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 10,2 sayı, 4,8 asist, İspanya liginde ise 10,3 sayı, 3,6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

(AA)

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