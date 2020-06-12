Maldan Mahallesinin sosyal tesisleri tamamlanıyor

Yunusemre Belediyesi’nin Maldan Mahallesinde hayata geçirdiği Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri tamamlanma aşamasına geldi.

İlçenin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Yunusemre Belediyesi Maldan Mahallesinde yapımına başladığı sosyal tesisleri tamamlanma aşamasına geldi. Tesiste incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevre düzenlemesinin yapıldığı projenin bölgenin ihtiyacına cevap vereceğini dile getiren Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizde vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Bu anlamda Maldan Mahallesinde yapımına başladığımız sosyal tesisimiz tamamlanma aşamasına geldi. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde bölge halkının hizmetine açacağız.” diye konuştu.

İki katlı ve bin metrekare inşaat alanı olan projede; el sanatları atölyeleri, genç odası, kahvehane, ticarethane, muhtarlık odası, düğün salonu ve Telekom binası yer alıyor.

