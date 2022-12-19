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Malezya uyruklu 7 kişilik aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldılar

19.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan Uzungöl’e tatile giden Malezyalı turistler Bayburt’un Soğanlı Dağı civarlarında kar nedeniyle mahsur kaldılar.

Malezya uyruklu 7 kişilik aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldılar

Araçları kara saplanan turistlerin yardımına ise Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri yetişti.

Uzun uğraşlar sonucunda mahsur kaldıkları yerden ekiplerce kurtarılan Malezya uyruklu 7 kişilik aile Aydıntepe ilçe merkezine ekiplerin kontrolünde getirildi. Soğuktan etkilenen turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplere teşekkür eden turistler Uzungöl istikametine devam etmek üzere yola koyuldular.

“KARLA KAPANAN YOLLAR EKİPLERCE TEMİZLENEREK ULAŞIMA AÇILDI”

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerce yürütülen karla mücadelesi çalışmasında yol yeniden trafiğe açıldı. Bayburt-Çaykara yolu güzergahı soğanlı mevkiinde hummalı çalışma yürüten ekiplerden alınan bilgiye göre Soğanlı Dağı ve Araklı Tüneline giden yol kar nedeniyle ulaşıma tamamen kapanmıştı. Karla mücadele çalışmasını titizlikle yürüten Karayolları 106. Bölge Şefliği ekiplerince karla kaplı yollar tek tek temizlenerek ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi.

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Derebaşı Virajlarında ise kar ve tipinin devam ettiği, bölgede çalışmaların sürdüğü bilgisi alınırken, sürücülerin trafikte sorun yaşaması halinde ekipler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin zor anlarına yetişerek yardım ediyor. Bununla birlikte resmi olarak herhangi bir köy yolunun, trafik akışının yoğun olduğu yolların kapalı olmadığı bilgisi ekiplerce aktarılırken 19 Aralık’ta ise resmi olarak Bayburt-Çaykara yolu Soğanlı mevki ulaşıma kapatılacak.

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