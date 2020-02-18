Malezya ve Hindistan üniversitelerinden KBÜ’ye ziyaret

Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesinden ve Hindistan’ın Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesinden, Karabük Üniversitesine (KBÜ) akademik iş birliği ziyareti gerçekleştirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Datuk Ts. Dr. Wahid Razzaly ve beraberindeki heyet ile Hindistan’ın Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Vikas Kumar Sabata’yı makamında kabul etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Razzaly’e ziyaretinde üniversitenin Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Noraini Kaprawi, Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde görevli Dr. Shahmir Hayyan Sanusi, Halkla İlişkiler Ofisi’nden Mr. Mohd. Faisalluddin Abdul Aziz ile Mr. Jaafar Muhammad eşlik etti.

Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette yapılabilecek akademik iş birliği konuları görüşüldü.

Ziyaretin ardından senato toplantısı odasında KBÜ, Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesi ve Kalinga Endüstriyel Teknoloji Üniversitesi karşılıklı birer sunum gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından heyet Karabük Üniversitesi yerleşkesini de gezerek, bazı birimler hakkında bilgi aldı.

