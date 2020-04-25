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Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık kontrolleri tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 25.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nı Türkiye’de geçirmeleri için Malezya’dan getirilerek Aydın’da karantinaya alınan 87 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından öğrenci yurduna yerleştirildi.Malezya’dan hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen aileler, işçiler ve öğrencilerin bulunduğu 87 kişilik kafile, havaalanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle, polis eşliğinde Aydın’a getirildi.

Ramazan Bayramı’nı Türkiye’de geçirmeleri için Malezya’dan getirilerek Aydın’da karantinaya alınan 87 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının tamamlanmasının ardından öğrenci yurduna yerleştirildi.
Malezya’dan hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen aileler, işçiler ve öğrencilerin bulunduğu 87 kişilik kafile, havaalanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle, polis eşliğinde Aydın’a getirildi. Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurduna getirilen ve aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 87 Türk vatandaşı, sağlık personeli tarafından taramadan geçirildikten sonra 14 gün boyunca karantinada tutulacakları yurtta kendileri için özel olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.
Karantinaya alınan Türk vatandaşları arasında herhangi bir sağlık problemi olan vatandaşın bulunmadığı bildirildi. Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Aydın Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

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