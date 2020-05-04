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Malgaç çayı temizleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 10:34 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Malgaç Çayı’nda yatak temizleme çalışmaları devam ediyor.Devlet Su İşleri 21.

Malgaç çayı temizleniyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Malgaç Çayı’nda yatak temizleme çalışmaları devam ediyor.
Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü taşkın koruma faaliyetleri kapsamında akarsu yataklarında temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Sultanhisar ilçesinde yer alan Malgaç Çayı’nda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda akarsu yatağında oluşan birikintiler temizleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak.

Malgaç çayı temizleniyor

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